Рауль Гарсия — об играх против Месси: «Такие матчи у меня всегда были отмечены в календаре»

Форвард «Атлетика» из Бильбао Рауль Гарсия вспомнил игру против Лионеля Месси, когда аргентинец выступал в «Барселоне».

«Такие матчи у меня всегда были отмечены в календаре, ведь был такой период времени, когда Месси был главной силой в Ла Лиге. В матче с ним нельзя было терять концентрацию даже на секунду», — приводит слова Гарсии The Athletic.

Напомним, Месси выступал за основную команды «Барселоны» с 2004 по 2021 год. Последние два сезона нападающий провел в «ПСЖ», а текущим летом пополнил состав «Интер Майами». В первых трех матчах за американскую команду Месси забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.