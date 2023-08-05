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Рауль Гарсия — об играх против Месси: «Такие матчи у меня всегда были отмечены в календаре»

05 Августа 2023 • 19:45 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Форвард «Атлетика» из Бильбао Рауль Гарсия вспомнил игру против Лионеля Месси, когда аргентинец выступал в «Барселоне».

«Такие матчи у меня всегда были отмечены в календаре, ведь был такой период времени, когда Месси был главной силой в Ла Лиге. В матче с ним нельзя было терять концентрацию даже на секунду», — приводит слова Гарсии The Athletic.

Напомним, Месси выступал за основную команды «Барселоны» с 2004 по 2021 год. Последние два сезона нападающий провел в «ПСЖ», а текущим летом пополнил состав «Интер Майами». В первых трех матчах за американскую команду Месси забил пять голов и стал автором одной результативной передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Атлетик Бильбао Рауль Гарсия Интер Майами
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