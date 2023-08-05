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Турецкий фан Месси создал сайт со всеми голами аргентинца

05 Августа 2023 • 17:38 Комментировать

Лионель Месси продолжает делать то, к чему приучил с самого начала своей карьеры - забивать. В настоящий момент в его официальной карьере уже более 800 мячей - согласитесь, все и не запомнишь. Поэтому некий турецкий поклонник таланта Лионеля решил заняться систематизацией всех его успехов - и создал сайт, на котором можно посмотреть записи всех голов Лионеля. Пока что «залиты» на него еще не все мячи, но процесс постоянно идет и вскоре в интернете появится полная «картотека» всех голов Лионеля.

Напомним, что свой первый гол на профессиональном уровне Лионель Месси забил 1 мая 2005 года в игре за «Барселону» против «Альбасете». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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