Нападающий «Реала» Родриго опубликовал в социальных сетях фотографию с Килианом Мбаппе. Совместное фото игроков только подогревает слухи о том, что Мбаппе может переехать в Мадрид уже в текущее трансферное окно.

Напомним, что действующий контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Гранд Лиги 1 ранее не взял футболиста в предсезонное турне из-за желания подписывать новое трудовое соглашение.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 миллионов евро.

Как «ПСЖ» посадил Мбаппе в золотую клетку, и что будет дальше