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​Мбаппе встретился с игроком «Реала» фото

05 Августа 2023 • 16:47 Комментировать (1)

Нападающий «Реала» Родриго опубликовал в социальных сетях фотографию с Килианом Мбаппе. Совместное фото игроков только подогревает слухи о том, что Мбаппе может переехать в Мадрид уже в текущее трансферное окно.

Напомним, что действующий контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Гранд Лиги 1 ранее не взял футболиста в предсезонное турне из-за желания подписывать новое трудовое соглашение.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивает Килиана Мбаппе в 180 миллионов евро.

Как «ПСЖ» посадил Мбаппе в золотую клетку, и что будет дальше

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго ПСЖ Килиан Мбаппе Родриго Гоэс
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Августа 2023 в 17:00
Тьфу, аль-ититьтвою.. Хе..
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