​«Реал» отреагировал на информацию об уходе Флорентино Переса

«Реал» на страницах своего официального сайта опубликовал заявление. Поводом стали слухи о том, что президент клуба Флорентино Перес рассматривает возможность ухода с занимаемой должности.

«Реал» опроверг слухи, назвав их заведомо ложными и не имеющими ничего общего с реальностью.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Атлетика» на выезде.

Напомним, что в прошлом чемпионате Испании «Реал» финишировал на второй позиции, пропустив вперёд «Барселону». Главным тренером мадридской команды является Карло Анчелотти.