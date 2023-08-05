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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Реал» отреагировал на информацию об уходе Флорентино Переса

05 Августа 2023 • 15:35 Комментировать

«Реал» на страницах своего официального сайта опубликовал заявление. Поводом стали слухи о том, что президент клуба Флорентино Перес рассматривает возможность ухода с занимаемой должности.

«Реал» опроверг слухи, назвав их заведомо ложными и не имеющими ничего общего с реальностью.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Атлетика» на выезде.

Напомним, что в прошлом чемпионате Испании «Реал» финишировал на второй позиции, пропустив вперёд «Барселону». Главным тренером мадридской команды является Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес
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