​У Буффона появился вариант с трудоустройством

Несколько дней назад легендарный Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры. Как сообщает The Athletic, 45-летний теперь уже экс-вратарь может трудоустроиться в Федерации футбола Италии. В настоящий момент Буффон ведёт предварительные переговоры на этот счёт. Он может войти в спортивный менеджмент итальянской федерации.

Отмечается, что начать работу в Федерации Буффон может в сентябре или октябре.

Добавим, что Джанлуиджи Буффон в ходе своей долгой карьеры провёл 176 матчей за сборную Италии. В 2006 году голкипер становился чемпионом мира.