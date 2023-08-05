«Аль-Ахли» назначил медосмотр Кесси

Стало известно, когда полузащитник Франк Кесси пройдёт медосмотр в составе «Аль-Ахли» Джидда. По информации от журналиста Фабрицио Романо, процедура запланирована на воскресенье 6 июля.

Напомним, «Барселона» получит за Кесси чуть менее 15 миллионов евро. Учитывая, что каталонская команда пригласила футболиста год назад бесплатно, руководство «сине-гранатовых» останется в плюсе от продажи.

«Барселона» вряд ли купит нового игрока на замену Кесси, так как клуб в первую очередь нуждается в усилении других позиций. Сложная финансовая ситуация не помогает «сине-гранатовым» полностью закрыть все нужные позиции.