Фелиш может стать одноклубником Малкома

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может покинуть Европу и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, в услугах 23-летнего форварда заинтересован «Аль-Хиляль», в который этим летом перебрался экс-форвард петербургского «Зенита» Малком.

Ранее сообщалось, что в подписании Фелиша заинтересована лиссабонская «Бенфика», однако стороны пока не договорились об условиях сделки.

Во второй половине прошлого сезона Жоау выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Он принял участие в 16 матчах АПЛ, в которых забил четыре мяча.