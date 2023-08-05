Куртуа - об уходе Бензема: У нас есть и другие забивные футболисты

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался об уходе Карима Бензема в «Аль-Иттихад».

Вратарь отметил, что в команде есть и другие футболисты, которые много забивают, например, Винисиус Жуниор и Родриго, к тому же был подписан Хоселу, который является очень хорошим форвардом.

«У нас раньше не было игрока такого профиля. Но иногда вам нужен парень, который может протащить мяч и забивать с навесов», — заявил Куртуа в интервью на ютуб-канале TLN TV.

Напомним, что Бензема уже смог отметиться тремя забитыми мячами за команду из Саудовской Аравии.