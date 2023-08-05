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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао и Алаба начнут сезон в качестве основных центральных защитников «Реала»

05 Августа 2023 • 12:53 Комментировать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился с основной связкой центральных защитников на новый сезон. По информации от Relevo, в стартовом составе «королевского клуба» будут играть Давид Алаба и Эдер Милитао.

Источник сообщает, что Антонио Рюдигеру придётся бороться за своё место в стартовом составе, начиная сезон в качестве сезона. Немец присоединился к «Реалу» прошлым летом из «Челси» на правах свободного агента. В первом сезоне он провёл за «королевский клуб» 33 матча в чемпионате Испании.

Рюдигер ранее помимо «Челси» выступал за такие команды, как «Рома» и «Штутгарт».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба Антонио Рюдигер Эдер Милитао
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