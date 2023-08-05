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«Барселона» нацелилась на правого защитника «Жироны»

05 Августа 2023 • 10:21 Комментировать

Правый защитник «Жироны» Арнау Мартинес интересен каталонской «Барселоне». Как сообщает инсайдер Габриэль Санс, фуллбек является одним из вариантов для «сине-гранатовых» на усиление правого фланга обороны.

Более приоритетным вариантом для «Барселоны» считается Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но «сине-гранатовые» пока не могут договориться о трансфере 29-летнего португальца. Мартинес считается для «Барселоны» более реальной опцией.

Арнау является воспитанником «Барселоны», но в своё время покинул команду, так как посчитал это необходимым для своего развития. В прошлом сезоне Мартинес забил 3 гола и отдал 4 ассиста в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона трансферы футбола - лето 2023 арнау мартинес
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