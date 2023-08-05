Гюндоган может уйти из «Барселоны»

У каталонской «Барселоны» возникли проблемы с регистрацией звездного новичка команды Илкая Гюндогана в чемпионате Испании. Об этом стало известно журналистам Footmercato.

Как отмечает источник, полузащитник может уйти из каталонского гранда, если ситуация не изменится до старта нового сезона Ла Лиги. Помочь разрешению этой ситуации может продажа французского вингера Усмана Дембеле, на которого претендует «ПСЖ».

Илкай перешел в «Барселону» этим летом из «Манчестер Сити». Он был подписан в качестве свободного агента. Трудовой договор между 32-летним немцем и «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2025 года.