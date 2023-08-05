Стало известно, как Винисиус относится к трансферу Мбаппе в «Реал»

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с восхищением относится к нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Как информирует газета Marca, бразильский футболист хотел бы выступать вместе с французом за «королевский» клуб. Стоит отметить, что мадридский гранд близок к подписанию Килиана в текущее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера оценивается в 200 миллионов евро.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость звездного футболиста составляет порядка 180 миллионов евро.