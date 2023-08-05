Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, как Винисиус относится к трансферу Мбаппе в «Реал»

05 Августа 2023 • 07:40 Комментировать

Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с восхищением относится к нападающему сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

Как информирует газета Marca, бразильский футболист хотел бы выступать вместе с французом за «королевский» клуб. Стоит отметить, что мадридский гранд близок к подписанию Килиана в текущее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера оценивается в 200 миллионов евро.

Трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до середины следующего года. Трансферная стоимость звездного футболиста составляет порядка 180 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
07:51 · Испания. Ла Лига
Гюндоган может уйти из «Барселоны»
07:40 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как Винисиус относится к трансферу Мбаппе в «Реал»
03:47 · Италия. Серия А
Агент Буффона рассказал, как тот едва не оказался в «Барселоне»
03:18 · Италия. Серия А
​Мората: «Я очень благодарен Моуринью»
02:21 · Испания. Ла Лига
«Барселона» установила ценник на Деста слухи
01:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «В «Баварии» я добился всего, чего хотел»
01:25 · Испания. Ла Лига
Иньеста продолжает тренировки в расположении «Барселоны»
01:12 · Испания. Ла Лига
Сауль и Фелиш покинут «Атлетико» слухи
01:02 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры
00:21 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Реала» не обеспокоен неубедительной игрой команды в предсезонных матчах слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает два способа подписания Бернарду Силвы
04 Августа
23:41 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Давид Сильва – лучший футболист, с которым я играл»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по 18-летнему бразильцу, на которого претендует «Реал» слухи
22:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, чего ждёт от «Барселоны» в новом сезоне
22:12 · Италия. Серия А
Юнус Муса – о переходе в «Милан»: «Гаттузо говорил, что однажды я могу стать игроком «Милана»
Все новости
Рекомендуем