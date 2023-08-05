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Чемпионат Испании. Ла Лига

Трансфер согласован: «ПСЖ» продаёт Мбаппе в суперклуб

05 Августа 2023 • 07:24 Комментировать (2)

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе переходит в другую команду. Как информируют журналисты Goal.com, парижане и мадридский «Реал» согласовали трансфер 24-летнего футболиста.

В ближайшее время звездный нападающий заключит с «королевским» клубом долгосрочное трудовое соглашение. Ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается примерно в 200 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года.

Килиан может провести дебютный матч за мадридскую команду 12 августа. Это будет поединок против «Атлетика» Бильбао в рамках первого тура чемпионата Испании.

«ПСЖ» намекнул на уход Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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InterSan
05 Августа 2023 в 08:23
Уже в обед будет новость - что аккаунт ПСЖ взломали и это фейк.
KLINSMANN
05 Августа 2023 в 08:09
Санта Барбара какая-то
На Евро-Футболе:
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