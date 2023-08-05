Трансфер согласован: «ПСЖ» продаёт Мбаппе в суперклуб

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе переходит в другую команду. Как информируют журналисты Goal.com, парижане и мадридский «Реал» согласовали трансфер 24-летнего футболиста.

В ближайшее время звездный нападающий заключит с «королевским» клубом долгосрочное трудовое соглашение. Ранее сообщалось, что сумма сделки оценивается примерно в 200 миллионов евро. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом следующего года.

Килиан может провести дебютный матч за мадридскую команду 12 августа. Это будет поединок против «Атлетика» Бильбао в рамках первого тура чемпионата Испании.

«ПСЖ» намекнул на уход Мбаппе