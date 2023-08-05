«Барселона» планирует расстаться с правым защитником Серджино Дестом.

22-летний игрок неубедительно провёл прошлый сезон, выступая за «Милан» на правах аренды. Американец получил новый шанс проявить себя в «Барселоне» в период предсезонной подготовки, но не смог впечатлить наставника Хави Эрнандеса. Как сообщает The Athletic, каталонский клуб готов продать латераля за 10 млн евро. Руководство «сине-гранатовых» также рассмотрит варианты с арендой, если никто не решится на прямую покупку по обозначенной цене.

Контракт Серджино Деста с «Барселоной» рассчитан до 2025 года. В прошедшей кампании футболист принял участие в 14 матчах «Милана» во всех турнирах.