Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры

05 Августа 2023 • 01:02 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался на тему ухода из футбола.

В текущем месяце звёздному поляку исполнится 35 лет. Контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года, и он, судя по всему, пока даже не думает о завершении карьеры: «Мне по-прежнему нравится играть и забивать голы, я ещё не изучил футбол до конца. Знаю, что всему есть предел, но считаю, что способен выступать ещё достаточно долго. Тренерская карьера пока не входит в мои планы, но, возможно, я буду так скучать по этим ощущениям, что пересмотрю своё отношение к этому вопросу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Левандовски.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
01:12 · Испания. Ла Лига
Сауль и Фелиш покинут «Атлетико» слухи
01:02 · Испания. Ла Лига
Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры
00:21 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Реала» не обеспокоен неубедительной игрой команды в предсезонных матчах слухи
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает два способа подписания Бернарду Силвы
04 Августа
23:41 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Давид Сильва – лучший футболист, с которым я играл»
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по 18-летнему бразильцу, на которого претендует «Реал» слухи
22:26 · Испания. Ла Лига
Левандовски рассказал, чего ждёт от «Барселоны» в новом сезоне
22:12 · Италия. Серия А
Юнус Муса – о переходе в «Милан»: «Гаттузо говорил, что однажды я могу стать игроком «Милана»
22:03 · Германия. Бундеслига
Джибриль Соу – игрок «Севильи» официально
21:31 · Италия. Серия А
Тер Штеген обратился к Буффону, завершившему карьеру
20:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Сити» не могут согласовать переход Канселу
20:26 · Россия. Премьер-лига
5 августа «Краснодар» объявит о подписании защитника сборной Уругвая — Генич
16:30 · Испания. Ла Лига
​«Вильярреалу» интересен Лунин, но «Реал» не устраивает предложенная цена
16:21 · Испания. Ла Лига
​Дембеле уходит из «Барселоны» по четырём причинам 2
14:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о Бернарду Силве: «Мне не нужны игроки, которые не хотят быть в моей команде» 1
Все новости
Рекомендуем