Левандовски ответил на вопрос о завершении карьеры

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался на тему ухода из футбола.

В текущем месяце звёздному поляку исполнится 35 лет. Контракт игрока с «сине-гранатовыми» рассчитан до 2026 года, и он, судя по всему, пока даже не думает о завершении карьеры: «Мне по-прежнему нравится играть и забивать голы, я ещё не изучил футбол до конца. Знаю, что всему есть предел, но считаю, что способен выступать ещё достаточно долго. Тренерская карьера пока не входит в мои планы, но, возможно, я буду так скучать по этим ощущениям, что пересмотрю своё отношение к этому вопросу», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Левандовски.