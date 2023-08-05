Иньеста продолжает тренировки в расположении «Барселоны»

Андрес Иньеста завершил свои отношения с японским «Виссел Кобе», но не собирается вешать бутсы на гвоздь - судя по всему, он еще намерен поиграть в профессиональный футбол, несмотря на свои 39 лет. «Не останавливаемся», написал в социальных сетях Иньеста, выкладывая фотографию со своих очередных тренировок, которые он проводит в расположении «Барселоны». В последнее время циркулировали слухи о том, что Иньеста может оказаться в МЛС в «Интер Майами» вместе с Месси, но сам он категорически отверг их.

Напомним, что Андрес Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2017 год.