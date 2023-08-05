Мадридский «Реал» пробует новую игровую систему в преддверии старта сезона.

Карло Анчелотти перевёл команду на схему с четырьмя полузащитниками и двумя нападающими, однако выступление команды в последних предсезонных товарищеских встречах оставляет желать лучшего: недавно «сливочные» уступили «Ювентусу» (1:3), а незадолго до этого крупно проиграли «Барселоне» (0:3). Как отмечает журналист Марио Кортехана, тренерский штаб «Реала» не видит проблемы в не самой убедительной игре команды. В качестве главного оправдания трудностей приводится переход на новую тактическую систему, требующий некоторого времени на адаптацию.

12 августа «Реал» сыграет против «Атлетика» в матче первого тура Ла Лиги – 2023/24.