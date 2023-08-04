Левандовски рассказал, чего ждёт от «Барселоны» в новом сезоне

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о перспективах своей команды в предстоящей кампании.

В прошедшем сезоне, который стал дебютным для поляка в Каталонии, коллектив Хави Эрнандеса выиграл Ла Лигу, но не сумел преуспеть ни в Лиге чемпионов, ни позднее в Лиге Европы.

По словам Левандовски, «сине-гранатовые» способны выйти на новый уровень: «У «Барселона» огромный потенциал. Да, мой первый сезон получился довольно успешным, но я знаю, что мы можем добиться большего, и особенно это касается Лиги чемпионов», – поведал в интервью Marca форвард, которому 21 августа исполнится 35 лет.