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​«Вильярреалу» интересен Лунин, но «Реал» не устраивает предложенная цена

04 Августа 2023 • 16:30 Комментировать

«Вильярреал» нацелился на голкипера «Реала» Андрея Лунина. Как сообщает DefensaCentral, «подводники» предложили за украинского вратаря 3 миллиона евро. «Сливочных» такой ценник не устраивает – они хотят выручить за Лунина не менее 5 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивают 24-летнего футболиста специалисты авторитетного портала transfermarkt.

Всего за первую команду «Реала» Андрей Лунин провёл 17 матчей. В них украинец 19 раз доставал мяч из сетки собственных ворот.

Первый матч сезона 2023/2024 «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Атлетика» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Андрей Лунин трансферы футбола - лето 2023
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