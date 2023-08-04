​«Вильярреалу» интересен Лунин, но «Реал» не устраивает предложенная цена

«Вильярреал» нацелился на голкипера «Реала» Андрея Лунина. Как сообщает DefensaCentral, «подводники» предложили за украинского вратаря 3 миллиона евро. «Сливочных» такой ценник не устраивает – они хотят выручить за Лунина не менее 5 миллионов евро. Именно в такую сумму оценивают 24-летнего футболиста специалисты авторитетного портала transfermarkt.

Всего за первую команду «Реала» Андрей Лунин провёл 17 матчей. В них украинец 19 раз доставал мяч из сетки собственных ворот.

Первый матч сезона 2023/2024 «Реал» проведёт в субботу, 12 августа, - против «Атлетика» на выезде.