​Дембеле уходит из «Барселоны» по четырём причинам

Вингер Усман Дембеле в скором времени примерит на себе футболку «ПСЖ». Как сообщает испанское издание Sport, французский футболист принял решение по уходу из «Барселоны» по четырём причинам.

Во-первых, Дембеле не понравилась затянувшаяся сага с продлением им контракта в прошлом году. Во-вторых, футболиста к уходу подтолкнуло назначение Деку спортивным директором «Барселоны» - португалец не участвовал в переговорах с Усманом о новом контракте в этом году.

В-третьих, у Дембеле осталась обида из-за готовности «Барселоны» включить его в потенциальную сделку по трансферу Килиана Мбаппе. В-четвёртых, Усман на «Камп Ноу» чувствовал отсутствие поддержки со стороны нескольких важных фигур.