«Барселоне» предложили 30 миллионов евро за Кристенсена, каталонцы уже ответили

Каталонская «Барселона» на днях получила предложение от неназванного клуба по своему центральному защитнику Андреасу Кристенсену. По информации от журналиста Херарда Ромеро, «сине-гранатовым» предложили 30 миллионов евро за защитника сборной Дании.

Если верить источнику, «Барселона» отказалась продавать футболиста за указанную сумму. Напомним, «сине-гранатовые» год назад заполучили Кристенсена совершенно бесплатно, когда футболист ушёл из «Челси» свободным агентом.

Кристенсен в первом сезоне за «Барселону» смог себя хорошо проявить и выиграл с командой чемпионат Испании.