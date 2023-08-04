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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» всё ещё не исключает трансфер Фойта

04 Августа 2023 • 12:15 Комментировать

Каталонская «Барселона» всё ещё может усилиться защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом. По информации от журналиста Хави Мигеля, в стане «сине-гранатовых» не исключают трансфер аргентинского фуллбека.

«Барселоне» сейчас нужен правый защитник, а Фойт является одним из самых привлекательных вариантов по соотношению цены и качества. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее «Барселону» также связывали с Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но трансфер усложняется большими требованиями португальца по зарплате, а также запросами «горожан» по сумме компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хуан Фойт трансферы футбола - лето 2023
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