«Барселона» всё ещё не исключает трансфер Фойта

Каталонская «Барселона» всё ещё может усилиться защитником «Вильярреала» Хуаном Фойтом. По информации от журналиста Хави Мигеля, в стане «сине-гранатовых» не исключают трансфер аргентинского фуллбека.

«Барселоне» сейчас нужен правый защитник, а Фойт является одним из самых привлекательных вариантов по соотношению цены и качества. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее «Барселону» также связывали с Жоау Канселу из «Манчестер Сити», но трансфер усложняется большими требованиями португальца по зарплате, а также запросами «горожан» по сумме компенсации.