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«ПСЖ» назначил Дембеле медосмотр

04 Августа 2023 • 11:22 Комментировать

«ПСЖ» назначил нападающему «Барселоны» Усману Дембеле медосмотр. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз должен пройти процедуру уже сегодня после того, как прибудет в Париж.

Усман ранее принял решение покинуть «Барселону». «ПСЖ» заплатит отступные в размере 50 миллионов евро, причём половина из этих денег достанется самому Дембеле, исходя из договорённости в контракте с «сине-гранатовыми».

Дембеле ранее заявил руководству «Барселоны», что уходит не из-за денег, а из-за плохого отношения к себе. «ПСЖ» сейчас параллельно работает над сделкой по нападающему «Бенфики» Госналу Рамушу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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