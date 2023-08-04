«ПСЖ» назначил Дембеле медосмотр

«ПСЖ» назначил нападающему «Барселоны» Усману Дембеле медосмотр. По информации от журналиста Фабрицио Романо, француз должен пройти процедуру уже сегодня после того, как прибудет в Париж.

Усман ранее принял решение покинуть «Барселону». «ПСЖ» заплатит отступные в размере 50 миллионов евро, причём половина из этих денег достанется самому Дембеле, исходя из договорённости в контракте с «сине-гранатовыми».

Дембеле ранее заявил руководству «Барселоны», что уходит не из-за денег, а из-за плохого отношения к себе. «ПСЖ» сейчас параллельно работает над сделкой по нападающему «Бенфики» Госналу Рамушу.