Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Переход Роке в «Барселону» этим летом зависит от двух факторов

04 Августа 2023 • 10:58 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке всё ещё может перебраться в каталонскую «Барселону» этим летом. Недавно 18-летний бразилец уже подписал контракт с «сине-гранатовыми», но по его условиям он должен присоединиться к команде через год.

Тем не менее, уход Усмана Дембеле может вынудить «Барселону» ускорить прибытие Роке. По информации от журналиста Роджера Торелло, будущее Витора зависит от двух факторов. «Барселона» может заполучить его раньше, если это позволит сделать зарплатная ведомость. Также трансфер упростится в случае вылета «Атлетико» Паранаэнсе из Копа Либертадорес. В первом матче ⅛ финала бразильская команда уступила «Боливару» со счётом 1:3 на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
11:28 · Италия. Серия А
«Милан» всерьёз рассматривает возможность трансфера Клемана Ленгле
11:22 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» назначил Дембеле медосмотр
10:58 · Испания. Ла Лига
Переход Роке в «Барселону» этим летом зависит от двух факторов
09:32 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получит за Кесси менее 10 миллионов евро
07:36 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может вернуть Алексиса Санчеса 2
02:28 · Испания. Ла Лига
Иско станет 27-м игроком, который проведёт севильское дерби за обе команды
02:12 · Испания. Ла Лига
Педри клянется в вечной любви «Барселоне»
02:03 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» считают, что слухи об уходе Луиса Энрике мог запустить «Реал»
01:42 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» должен объявить о трансфере Дембеле в пятницу
01:22 · Испания. Ла Лига
Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»
00:35 · Испания. Ла Лига
Месть за Мбаппе: «ПСЖ» готовит предложения по четырём игрокам «Реала» 4 слухи
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Диего Коста: «Сделал много ошибок, но не всегда по своей вине»
00:22 · Испания. Ла Лига
Диего Коста рассказал о своих горестях в Испании
00:10 · Италия. Серия А
Артур: «Я стал лучше со времён выступления за «Барселону»
03 Августа
23:27 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» обеспокоены характером Канселу, но Хави уверен в игроке
Все новости
Рекомендуем