Переход Роке в «Барселону» этим летом зависит от двух факторов

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке всё ещё может перебраться в каталонскую «Барселону» этим летом. Недавно 18-летний бразилец уже подписал контракт с «сине-гранатовыми», но по его условиям он должен присоединиться к команде через год.

Тем не менее, уход Усмана Дембеле может вынудить «Барселону» ускорить прибытие Роке. По информации от журналиста Роджера Торелло, будущее Витора зависит от двух факторов. «Барселона» может заполучить его раньше, если это позволит сделать зарплатная ведомость. Также трансфер упростится в случае вылета «Атлетико» Паранаэнсе из Копа Либертадорес. В первом матче ⅛ финала бразильская команда уступила «Боливару» со счётом 1:3 на выезде.