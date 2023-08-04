Кесси перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси в ближайшее время станет футболистом «Аль-Ахли» Джидда из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны полностью согласовали трансфер за 15 миллионов евро.

Кесси уже согласовал с клубом условия контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года. «Аль-Ахли» в данный момент проверяет документы по трансферу, после чего все стороны поставят свои подписи.

Кесси ранее был интересен туринскому «Ювентусу», но предпочёл перейти за большими деньгами в Саудовскую Аравию. Франк оказался в «Барселоне» год назад, когда перешёл из «Милана» свободным агентом.