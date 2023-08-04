«Барселона» получит за Кесси менее 10 миллионов евро

Каталонская «Барселона» выручит за продажу своего полузащитника Франка Кесси в «Аль-Ахли» Джидда чуть менее 10 миллионов евро, о чём в социальных сетях сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

Другие источники ранее писали, что сумма сделки составит 15 миллионов евро, но Хуанмарти опроверг эти заявления. «Барселона» ранее хотела выручить за Франка 30-35 миллионов, но в итоге согласилась на сумму значительно ниже.

«Барселона» получил Кесси прошлым летом бесплатно, ведь игрок подписал контракт на правах свободного агента после ухода из «Милана». В своём дебютном сезоне на «Камп Ноу» Франк не получил ту важную роль, которую ему обещало руководство.