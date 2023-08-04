Иско станет 27-м игроком, который проведёт севильское дерби за обе команды

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Иско перебрался в другой «Реал» - «Реал Бетис» из Севильи. При этом ранее он успел поиграть и за «Севилью» также. Иско станет 27-м игроком, который сыграет в севильском дерби в футболках обеих команд из этого города. Если, конечно, какое-то стихийное бедствие (война, эпидемия, снежный буран, как у Виктора Цоя - или просто травма) не помешают ему в предстоящем сезоне выйти на поле в играх против старого-нового злейшего конкурента.

Любопытно, что в текущем веке таких игроков было до Иско всего лишь двое - Фернандо Редондо и Хосе Мари. Иско - третий.