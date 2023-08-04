Педри клянется в вечной любви «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри дал понять, что не намерен менять команду в будущем - по его словам, он даже не интересуется предложениями других клубов, заведомо не желая ничего слышать о потенциальной смене своего рабочего места.

- Я не в курсе того, кто что предлагает за меня. Должно слишком многое случиться, чтобы я покинул этот клуб. Я не считаю это возможным. «Барселона» - клуб моей мечты и я хочу оставаться тут еще много лет, - цитирует слова Педри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что испанский чемпионат начнется уже одиннадцатого августа.