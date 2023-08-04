Диего Коста рассказал о своих горестях в Испании

Бразильский и испанский нападающий Диего Коста, в прошлом выступавший за мадридский «Атлетико», поведал о том, что ему было очень непросто в Испании, где его невзлюбила публика. По словам Косты, его постоянно обзывали, в частности, называли обезьяной.

- Мне трудно судить по поводу Винисиуса, но когда я прибыл в Испанию, мне часто говорили «убирайся обратно», «чертова обезьяна» и тому подобное. Я пытался спокойно относиться к этому - как к попыткам выбить меня из колеи перед матчем. Но некоторые принимают это очень близко к сердцу, - цитирует слова Косты итальянское новостное агентство ITASportPress.