Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Диего Коста рассказал о своих горестях в Испании

04 Августа 2023 • 00:22 Комментировать

Бразильский и испанский нападающий Диего Коста, в прошлом выступавший за мадридский «Атлетико», поведал о том, что ему было очень непросто в Испании, где его невзлюбила публика. По словам Косты, его постоянно обзывали, в частности, называли обезьяной.

- Мне трудно судить по поводу Винисиуса, но когда я прибыл в Испанию, мне часто говорили «убирайся обратно», «чертова обезьяна» и тому подобное. Я пытался спокойно относиться к этому - как к попыткам выбить меня из колеи перед матчем. Но некоторые принимают это очень близко к сердцу, - цитирует слова Косты итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Коста
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
00:35 · Испания. Ла Лига
Месть за Мбаппе: «ПСЖ» готовит предложения по четырём игрокам «Реала» 1 слухи
00:35 · Англия. Премьер-лига
​Диего Коста: «Сделал много ошибок, но не всегда по своей вине»
00:22 · Испания. Ла Лига
Диего Коста рассказал о своих горестях в Испании
00:10 · Италия. Серия А
Артур: «Я стал лучше со времён выступления за «Барселону»
03 Августа
23:27 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» обеспокоены характером Канселу, но Хави уверен в игроке
23:01 · Испания. Ла Лига
Сольдадо прокомментировал решение завершить карьеру
22:51 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва обратится к Гвардиоле с просьбой отпустить его в «Барселону» 1 слухи
22:39 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока «Реала»
22:35 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не предлагал Неймара «Барселоне»
22:12 · Испания. Ла Лига
Вингер молодёжной сборной Франции может заменить Дембеле в «Барселоне» слухи
21:28 · Испания. Ла Лига
Названа зарплата Кесси в «Аль-Ахли» слухи
21:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала усиленную работу над трансфером Бернарду Силвы
20:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог убедить Кесси
20:30 · Испания. Ла Лига
Ларин стал игроком «Мальорки» официально
19:59 · Испания. Ла Лига
Источник: Ильяраменди перешёл в клуб МЛС
Все новости
Рекомендуем