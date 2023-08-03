Сольдадо прокомментировал решение завершить карьеру

Известный экс-нападающий Роберто Сольдадо высказался о своём уходе из футбола.

О решении 38-летнего испанца повесить бутсы на гвоздь стало известно в четверг.

«Моя 21-летняя карьера подошла к концу. Когда-то я не мог даже мечтать о том, что всё сложится таким образом, и я не думал, что буду играть так долго. Я благодарен всем бывшим товарищам по команде, болельщикам и тренерам, с которыми я пересекался за время этого путешествия, а также друзьям и семье», – написал в социальных сетях экс-форвард.

Последним клубом Роберто Сольдадо был «Леванте». Ранее футболист защищал цвета «Гранады», «Фенербахче», «Вильярреала», «Тоттенхэма», «Валенсии», «Хетафе», «Осасуны» и мадридского «Реала».