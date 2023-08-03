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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вингер молодёжной сборной Франции может заменить Дембеле в «Барселоне» слухи

03 Августа 2023 • 22:12 Комментировать
Страсбург
...
Лион
13.08 21:45

Футболист «Лиона» Брэдли Баркола – ещё один потенциальный новичок «Барселоны».

Каталонский клуб занялся поисками нового правого вингера, смирившись с невозможностью сохранить в своих рядах решившего перейти в «ПСЖ» Усмана Дембеле. По информации французских СМИ, на которые ссылается издание Sport, «Барселоне» интересен Баркола. Основным претендентом на 20-летнего футболиста считался «ПСЖ», однако парижане могут выбыть из гонки в связи с подписанием Дембеле. Главная проблема для гранда Ла Лиги – стоимость француза, которая оценивается «Лионом» в 50 млн евро.

Брэдли Баркола мог перебраться в «ПСЖ» ещё в прошлом месяце, но «Лион» отказался отпускать восходящую звезду за 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023 Брэдли Баркола
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