Футболист «Лиона» Брэдли Баркола – ещё один потенциальный новичок «Барселоны».

Каталонский клуб занялся поисками нового правого вингера, смирившись с невозможностью сохранить в своих рядах решившего перейти в «ПСЖ» Усмана Дембеле. По информации французских СМИ, на которые ссылается издание Sport, «Барселоне» интересен Баркола. Основным претендентом на 20-летнего футболиста считался «ПСЖ», однако парижане могут выбыть из гонки в связи с подписанием Дембеле. Главная проблема для гранда Ла Лиги – стоимость француза, которая оценивается «Лионом» в 50 млн евро.

Брэдли Баркола мог перебраться в «ПСЖ» ещё в прошлом месяце, но «Лион» отказался отпускать восходящую звезду за 30 млн евро.