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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа зарплата Кесси в «Аль-Ахли» слухи

03 Августа 2023 • 21:28 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Как стало известно ранее, «Аль-Ахли» предложил «Барселоне» порядка 15 млн евро за ивуарийского футболиста. Согласно обновлённым сведениям журналиста Маттео Моретто, каталонский гранд вот-вот ответит согласием. Переговоры находятся на финальной стадии. Сам 26-летний игрок дал добро на переход, договорившись с саудовским клубом о трёхлетнем контракте с зарплатой в 20 млн евро за сезон. В скором времени хавбек пройдёт медосмотр в Париже, чтобы завершить сделку.

Франк Кесси провёл в составе «Барселоны» всего один сезон. Прежде он выступал за «Милан» и «Аталанту».

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Барселона Аль-Ахли Джидда Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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