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Ларин стал игроком «Мальорки» официально

03 Августа 2023 • 20:30 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Мальорка
12.08 20:30

Канадский форвард с очень русской фамилией Кайл Ларин официально стал игроком середняка испанской Ла Лиги – «Мальорки». О переходе футболиста сообщает клубная пресс-служба.

Ларину 28 лет, его предыдущим клубом был испанский «Вальядолид». Начал канадец профессиональную карьеру в составе канадского клуба «Сигма», с 2015 – по 2017 годы выступал за «Орландо Сити» в МЛС, с 2018 – по 2022 – за турецкий «Бешикташ». В прошлом году перебрался в «Брюгге», зимой 2023 года продолжил карьеру в Ла Лиге.

Transfermarkt сообщает, что за нападающего «Мальорка» отдала «Вальядолиду» 8 млн евро. Контракт между игроком и его новым клубом подписан на пять лет.
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Евро-Футбол.Ру,
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ЛАС-ПАЛЬМАС МАЛЬОРКА
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