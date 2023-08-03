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Источник: Ильяраменди перешёл в клуб МЛС

03 Августа 2023 • 19:59 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
12.08 18:00

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и клуба «Реал Сосьедад» Асьер Ильяраменди – новый игрок клуба МЛС «Даллас». Об этом в соцсетях пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, баск подписал контракт с новым клубом до декабря 2024 года. В «Даллас» он, отметим, перешёл в статусе свободного агента, так как покинул «Реал Сосьедад» этим летом.

Ильяраменди 33 года, практически всю взрослую карьеру он провёл в клубе «Реал Сосьедад», чьим воспитанником и является. С 2013 по 2015 годы выступал в мадридском «Реале», после – снова оказался в родном для себя клубе.
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Реал Сосьедад Даллас Асьер Ильяраменди трансферы футбола - лето 2023
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