Саудовский клуб сделал «Барселоне» официальное предложение по Кесси

Саудовский «Аль-Ахли» из города Джидда сделал официальное предложение «Барселоне» по полузащитнику Франку Кесси, докладывает в своих соцсетях Фабрицио Романо.

«Аль-Ахли» только что подал официальное предложение о покупке Кесси, «Барселоне» за игрока предложено 15 млн евро. Футболист уже принял трехлетний контракт, предложенный клубом. Сделка очень близка к завершению», - пишет Романо.

Напомним, что 26-летний ивуариец выступает за «Барселону» с лета прошлого года. Ранее семь лет игрок центра поля выступал в Италии за «Аталанту», «Чезену» и «Милан».

Ранее в «Аль-Ахли» этим летом уже перебрались Эдуар Менди, Роберто Фирмино, Рияд Марез и Аллан Сен-Максимен.