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Воспитанник «Реала» Сольдадо завершил карьеру в 38 лет официально

03 Августа 2023 • 18:44 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

38-летний испанский нападающий Роберто Сольдадо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

Последним клубом Сольдадо был «Леванте», который он покинул текущим летом. За команду из Валенсии он выступал на протяжении двух последних лет.

Воспитанник мадридского «Реала» в карьере выступал преимущественно в родной стране – за основу и дубль «сливочных», «Хетафе», «Валенсию», «Вильярреал», «Гранаду». Пару раз поиграл и за границей – в составе лондонского «Тоттенхэма» и стамбульского «Фенербахче».

С 2007 по 2013 годы периодически вызывался в национальную сборную Испании.  

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Роберто Сольдадо
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