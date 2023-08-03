38-летний испанский нападающий Роберто Сольдадо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

Последним клубом Сольдадо был «Леванте», который он покинул текущим летом. За команду из Валенсии он выступал на протяжении двух последних лет.

Воспитанник мадридского «Реала» в карьере выступал преимущественно в родной стране – за основу и дубль «сливочных», «Хетафе», «Валенсию», «Вильярреал», «Гранаду». Пару раз поиграл и за границей – в составе лондонского «Тоттенхэма» и стамбульского «Фенербахче».

С 2007 по 2013 годы периодически вызывался в национальную сборную Испании.