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​Трансфер Дембеле из «Барселоны» в «ПСЖ» согласован

03 Августа 2023 • 18:17 Комментировать

Вингер Усман Дембеле вот-вот примерит на себе футболку «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, трансфер 26-летнего француза из «Барселоны» уже был согласован.

Отмечается, что для Дембеле было назначено медицинское обследование. До субботы он должен подписать контракт, рассчитанный до завершения сезона 2027/2028.

За трансфер Усмана Дембеле «ПСЖ» заплатит «Барселоне» 50 миллионов евро. Основная часть этой суммы пойдёт каталонскому клубу, а оставшаяся часть – самому футболисту и его агенту.

Добавим, что за «Барселону» Дембеле играл с конца августа 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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