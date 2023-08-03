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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дембеле объяснил игрокам «Барселоны» причину своего ухода

03 Августа 2023 • 16:57 Комментировать (1)

В ближайшие дни или даже часы Усман Дембеле будет представлен как футболист «ПСЖ». Как стало известно изданию AS, французский вингер объяснил футболистам «Барселоны» причину своего ухода. Дембеле якобы сказал, что не хочет выступать за клуб, «где люди постоянно бросаются в него дерьмом».

Тренеру Хави Дембеле сказал, что он был бы готов остаться, если бы среда вокруг него была более здоровой. Также футболист сообщил тренеру, что его переезд в Париж не связан с финансовой стороной вопроса, хотя в «ПСЖ» Усман будет зарабатывать намного больше.

Ранее Хави говорил о том, что решение Дембеле уйти его разочаровывает.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ceroki
03 Августа 2023 в 17:18
Хвала всевышнему еще одним гомодрилом меньше в ла лиге , главное что бы главный губошлеп псж не зарулил в Реал
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