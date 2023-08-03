​Дембеле объяснил игрокам «Барселоны» причину своего ухода

В ближайшие дни или даже часы Усман Дембеле будет представлен как футболист «ПСЖ». Как стало известно изданию AS, французский вингер объяснил футболистам «Барселоны» причину своего ухода. Дембеле якобы сказал, что не хочет выступать за клуб, «где люди постоянно бросаются в него дерьмом».

Тренеру Хави Дембеле сказал, что он был бы готов остаться, если бы среда вокруг него была более здоровой. Также футболист сообщил тренеру, что его переезд в Париж не связан с финансовой стороной вопроса, хотя в «ПСЖ» Усман будет зарабатывать намного больше.

Ранее Хави говорил о том, что решение Дембеле уйти его разочаровывает.