Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» отказалась от Неймара – названа причина

03 Августа 2023 • 15:52 Комментировать (1)

В ближайшее время вингер Усман Дембеле перейдёт из «Барселоны» в «ПСЖ». Как стало известно журналистам испанского издания Sport, в рамках переговорного процесса гранд Лиги 1 снова предложил каталонцам подписать Неймара. Тем не менее, «сине-гранатовые» от такого варианта отказались. По данным источника, это связано с позицией Хави – рулевой «Барсы» считает, что для текущего проекта Неймар не подходит.

Напомним, что в 2017 году за трансфер Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Это рекорд мирового футбола.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Неймар трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
03 Августа 2023 в 16:08
Отработанный материал!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
16:57 · Испания. Ла Лига
​Дембеле объяснил игрокам «Барселоны» причину своего ухода 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе дал согласие на переход в «Челси», но только на правах годичной аренды 3
15:22 · Италия. Серия А
Кесси согласовал контракт с «Аль-Ахли»
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не вёл переговоров с «Барселоной» по Канселу
11:40 · Англия. Премьер-лига
Хави нравится Ло Чельсо, аргентинец – более реальный вариант, в отличие от Бернарду Силвы
11:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о трансфере Месси в «Интер Майами» 1
11:31 · Испания. Ла Лига
Педри перечислил цели «Барселоны»
11:31 · Испания. Ла Лига
Ленгле не хочет переходить в «Аль-Наср», хотя клуб готов заплатить за него 15 миллионов евро
10:57 · Италия. Серия А
Ленгле заинтересовал итальянский топ-клуб
10:46 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» планирует купить Рамуша и Дембеле до конца недели
09:40 · Англия. Премьер-лига
Канселу приближается к трансферу в «Барселону» 2
09:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать Кесси, так как не уверен в Погба
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» постарается вернуть своего бывшего форварда, если не сможет заполучить Лукаку
07:56 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» выбрали между Ла Лигой и Лигой чемпионов
07:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал главную проблему «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем