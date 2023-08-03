​«Барселона» отказалась от Неймара – названа причина

В ближайшее время вингер Усман Дембеле перейдёт из «Барселоны» в «ПСЖ». Как стало известно журналистам испанского издания Sport, в рамках переговорного процесса гранд Лиги 1 снова предложил каталонцам подписать Неймара. Тем не менее, «сине-гранатовые» от такого варианта отказались. По данным источника, это связано с позицией Хави – рулевой «Барсы» считает, что для текущего проекта Неймар не подходит.

Напомним, что в 2017 году за трансфер Неймара «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. Это рекорд мирового футбола.

Действующий контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.