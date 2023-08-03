Лапорта высказался о трансфере Месси в «Интер Майами»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси, перебравшемся этим летом в МЛС.

«Месси – лучший футболист мира, но как человек он еще лучше. Лионель – лучший в истории. В «Барселоне» все любят его. Лео принял решение перейти в «Интер Майами», это здорово для этого клуб и лиги. Мы уважаем его выбор и желаем ему всего самого лучшего там», - передает слова Лапорты CNN.

Месси присоединился к «Интер Майами» этим летом, заключив трудовое соглашение до конца 2025 года. В трех поединках за команду из Флориды 36-нападающий отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.