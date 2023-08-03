Педри перечислил цели «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри высказался касательно целей своей команды в предстоящем сезоне.

«Барселона» собирается бороться за все трофеи. В минувшем сезоне мы смогли выиграть Ла Лигу и Суперкубок, однако в Лиге чемпионов наша команда потерпела фиаско. Поэтому это наша главная цель», - передает слова хавбека издание La Vanguardia.

Напомним, что «Барселона» в прошлом сезоне не смогла выйти из группы Лиги чемпионов, вылетев в Лигу Европы.

В минувшем сезоне Педри отметился шестью голами и одной результативной передачей в 26 поединках испанского чемпионата.