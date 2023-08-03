Ленгле не хочет переходить в «Аль-Наср», хотя клуб готов заплатить за него 15 миллионов евро

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле не горит желанием покидать Европу и переходить в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. По информации от Sport, команда готова заплатить за француза 15 миллионов евро, но сам футболист не хочет переходить.

Приоритет для Ленгле – вернуться в лондонский «Тоттенхэм», который пока отказывается платить за него требуемые деньги для полноценного трансфера. В прошлом сезоне Клеман выступал за «шпор» на правах аренды.

Недавно также появились слухи, согласно которым Ленгле вошёл в сферу интересов итальянского «Милана», который ищет нового центрального защитника.