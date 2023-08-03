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«ПСЖ» планирует купить Рамуша и Дембеле до конца недели

03 Августа 2023 • 10:46 Комментировать

«ПСЖ» намерен в ближайшее время объявить о двух трансферах. По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский клуб планирует до конца недели приобрести нападающего Усмана Дембеле из каталонской «Барселоны», а также форварда Гонсалу Рамуша из лиссабонской «Бенфики».

Напомним, за француза «ПСЖ» заплатит «Барселоне» чуть более 50 миллионов евро отступных, тогда как «Бенфика» получит за португальца 80 миллионов евро с учётом бонусов.

Отметим, что «ПСЖ» также намерен в ближайшее время избавиться от своего нападающего Килиана Мбаппе, который не будет продлевать свой истекающий через год контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона ПСЖ Усман Дембеле Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
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