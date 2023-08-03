«ПСЖ» планирует купить Рамуша и Дембеле до конца недели

«ПСЖ» намерен в ближайшее время объявить о двух трансферах. По информации от журналиста Фабрицио Романо, французский клуб планирует до конца недели приобрести нападающего Усмана Дембеле из каталонской «Барселоны», а также форварда Гонсалу Рамуша из лиссабонской «Бенфики».

Напомним, за француза «ПСЖ» заплатит «Барселоне» чуть более 50 миллионов евро отступных, тогда как «Бенфика» получит за португальца 80 миллионов евро с учётом бонусов.

Отметим, что «ПСЖ» также намерен в ближайшее время избавиться от своего нападающего Килиана Мбаппе, который не будет продлевать свой истекающий через год контракт.