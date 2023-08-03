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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» выбрали между Ла Лигой и Лигой чемпионов

03 Августа 2023 • 07:56 Комментировать

Жоан Лапорта, который является президентом каталонской «Барселоны», рассказал о главной цели «сине-гранатовых» на следующий сезон.

«Нашим приоритетом является победа в Ла Лиге. При этом команда очень хочет успешнее выступить в Лиге чемпионов, хотим претендовать на победу в этом турнире. Однако главный приоритет – это чемпионство в Испании», - передает слова руководителя CNN.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» досрочно завоевала золотые медали в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов подопечные Хави Эрнандеса выступили неудачно, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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