Анчелотти назвал главную проблему «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о степени готовности своей команды к новому сезону.

«Как я оценю нашу предсезонную подготовку? Думаю, шесть из десяти. Нам нужно улучшить игру в защите, команда обязана лучше обороняться. Работаем над решением этой проблемы», - рассказал итальянский специалист во время пресс-конференции.

В последнем предсезонном спарринге мадридский гранд потерпел поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 1:3.

12 августа «Реал» стартует в новом сезоне чемпионата Испании. Соперником команды Анчелотти будет «Атлетик» Бильбао.