Анчелотти назвал сроки восстановления Гюлера

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поведал о повреждении новичка команды Арды Гюлера.

«Что касается травмы Гюлера, то все не так серьезно. Думаю, Арда проведет в лазарете максимум месяц», - рассказал итальянский специалист во время пресс-конференции.

18-летний полузащитник пополнил ряды «королевского» клуба в нынешнее трансферное окно. За его переход мадридцы заплатили стамбульскому «Фенербахче» 20 миллионов евро. С самим футболистом было подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2029 года.

Ближайший матч «Реал» проведет против «Атлетика» Бильбао 12 августа.