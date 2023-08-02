Лапорта — о переезде игроков в Саудовскую Аравию: «Ни о каких спортивных принципах тут говорить нельзя»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отъезде многих футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

«Большинству футболистов нравится «Барселона». Это происходит из-за того, что игрокам нравится наш стиль управления клубом. Но когда игрок переходит в Саудовскую Аравию, ни о каких спортивных принципах тут говорить нельзя», — приводит слова функционера CNN.

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч состоится 13 августа, начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

Напомним, подопечные Хави Эрнандеса являются действующими чемпионами Испании.