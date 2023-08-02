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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта — о переезде игроков в Саудовскую Аравию: «Ни о каких спортивных принципах тут говорить нельзя»

02 Августа 2023 • 22:20 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отъезде многих футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

«Большинству футболистов нравится «Барселона». Это происходит из-за того, что игрокам нравится наш стиль управления клубом. Но когда игрок переходит в Саудовскую Аравию, ни о каких спортивных принципах тут говорить нельзя», — приводит слова функционера CNN.

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Барселона» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч состоится 13 августа, начало поединка запланировано на 22:30 по московскому времени.

Напомним, подопечные Хави Эрнандеса являются действующими чемпионами Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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