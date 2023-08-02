​«Аль-Наср» нацелился на защитника «Барселоны» - идут переговоры

В летнее трансферное окно защитник Клеман Ленгле может покинуть «Барселону». Поговаривают, что каталонцы стремятся расстаться с французом, в том числе из-за его высокой зарплаты. В прошлом сезоне Ленгле выступал в аренде за «Тоттенхэм», и лондонцы стремятся выкупить игрока у «сине-гранатовых». Впрочем, на 28-летнего защитника появился ещё один претендент. Как сообщает Mundo Deportivo, переговоры по трансферу Ленгле в настоящий момент ведёт саудовский «Аль-Наср».

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Клемана Ленгле в 10 миллионов евро.