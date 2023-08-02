Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер продолжает восстановление после травмы мениска правого колена.

По информации журналиста Марио Кортеганы, новичок «сливочных» уже завершил первый этап своего восстановления. Сообщается, что у Гюлера есть положительная тенденция в лечении, и если она продолжится ближайшую неделю, то футболист может избежать операции.

Напомним, этим летом «Реал» купил Гюлера у «Фенербахче» за 20 млн евро, перехватив хавбека у «Барселоны».

Старт нового сезона чемпионата Испании запланирован на 11 августа. В первом туре Ла Лиги «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао (12 августа).