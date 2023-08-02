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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Севилья» выиграла серию пенальти за один удар

02 Августа 2023 • 20:23 Комментировать

«Севилья» в рамках подготовки к новому сезону проводит тур по Северной Америке. На днях команда Хосе Луиса Мендилибара проводила товарищеский матч против «Кристал Пэлас» в Детройте. Игра завершилась со счётом 1:1. Любопытно то, что после ничьей состоялась серия пенальти. При этом её формат был необычным – команды сразу пробивали до первого промаха. В итоге «Севилье» понадобился всего один удар, чтобы победить, ведь игрок «Кристал Пэлас» одиннадцатиметровый реализовать не смог.

Первый официальный матч нового сезона «Севилья» проведёт 11 августа – против «Валенсии» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Кристал Пэлас
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