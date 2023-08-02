​«Севилья» выиграла серию пенальти за один удар

«Севилья» в рамках подготовки к новому сезону проводит тур по Северной Америке. На днях команда Хосе Луиса Мендилибара проводила товарищеский матч против «Кристал Пэлас» в Детройте. Игра завершилась со счётом 1:1. Любопытно то, что после ничьей состоялась серия пенальти. При этом её формат был необычным – команды сразу пробивали до первого промаха. В итоге «Севилье» понадобился всего один удар, чтобы победить, ведь игрок «Кристал Пэлас» одиннадцатиметровый реализовать не смог.

Первый официальный матч нового сезона «Севилья» проведёт 11 августа – против «Валенсии» на своём поле.